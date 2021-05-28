Baggio e il retroscena svelato, alla Fiorentina ha rinunciato a stipendio perchè infortunato

Il Divin Codino è il film su Roberto Baggio che sta spopolando in questi giorni, nel film viene raccontato un aneddoto sullo stipendio viola

Il film (Leggi qui la nostra recensione) targato Netflix e RTI su Roberto Baggio sta avendo tanto successo. Nella pellicola viene svelato un retroscena del suo primo periodo alla Fiorentina. Infatti Baggio aveva rinunciato dalla società viola a percepire lo stipendio perchè infortunato e quindi non poteva giocare: "Non ho mai giocato, mi pagate per non fare niente?". Questo l'estratto del film in cui viene riprodotto la scena e il suo confronto con il direttore generale della Fiorentina Claudio Nassi:

https://www.labaroviola.com/il-divin-codin-ignora-la-storia-damore-tra-baggio-e-la-fiorentina-e-il-passaggio-alla-juventus/141326/