Nassi: “Commisso è fondamentale per la Fiorentina. Ora serve il supporto della società per ripartire”

Il dirigente esamina l'ultima sconfitta della Fiorentina, evidenziando il ruolo del presidente Rocco Commisso

Il dirigente sportivo ed ex calciatore, Claudio Nassi, è intervenuto a Radio FirenzeViola commentando così le dichiarazioni di Pradè e la situazione ai vertici della società: “E’ un momento difficile, non interessano le dichiarazioni del direttore, bisogna stare tutti uniti e pensare alla prossima partita con il Bologna. Non si esce dalle difficoltà facilmente, bisogna pensare a non perdere, a volte ci si deve accontentare del pareggio. La Fiorentina non può continuare ad avere il presidente a New York, deve essere venduta, è troppo importante la figura del presidente per una società di calcio al livello della Fiorentina. E’ la figura indispensabile in una società di calcio e mi stupisco delle polemiche di Pradè e Pioli sull’arbitraggio, perché gli arbitri sono intoccabili”.

Aggiunge: “Non bisogna pensare a come marcare un giocatore piuttosto che un altro, bisogna pensare alle difficoltà, non si può pensare che Pioli salvi la Fiorentina da solo c’è bisogno di una dirigenza e di un presidente. Andrebbero portati al Meyer a vedere come stanno i bambini o a Careggi nei reparti per far vedere loro quanto sono fortunati ad essere calciatori, questo li potrebbe scuotere”.

Conclude: “L’allenatore migliore è quello che sbaglia meno, Pioli e Pradè hanno commesso degli errori, ma non devono essere attaccati, bisogna essere uniti e i tifosi devono essere vicini alla Fiorentina e la nostra tifoseria è sempre stata speciale in questo”.

