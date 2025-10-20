Nassi: “Commisso è fondamentale per la Fiorentina. Ora serve il supporto della società per ripartire”

Il dirigente sportivo ed ex calciatore, Claudio Nassi, è intervenuto a Radio FirenzeViola commentando così le dichiarazioni di Pradè e la situazione ai vertici della società: “E’ un momento difficile, non interessano le dichiarazioni del direttore, bisogna stare tutti uniti e pensare alla prossima partita con il Bologna. Non si esce dalle difficoltà facilmente, bisogna pensare a non perdere, a volte ci si deve accontentare del pareggio. La Fiorentina non può continuare ad avere il presidente a New York, deve essere venduta, è troppo importante la figura del presidente per una società di calcio al livello della Fiorentina. E’ la figura indispensabile in una società di calcio e mi stupisco delle polemiche di Pradè e Pioli sull’arbitraggio, perché gli arbitri sono intoccabili”.

Aggiunge: “Non bisogna pensare a come marcare un giocatore piuttosto che un altro, bisogna pensare alle difficoltà, non si può pensare che Pioli salvi la Fiorentina da solo c’è bisogno di una dirigenza e di un presidente. Andrebbero portati al Meyer a vedere come stanno i bambini o a Careggi nei reparti per far vedere loro quanto sono fortunati ad essere calciatori, questo li potrebbe scuotere”.

Conclude: “L’allenatore migliore è quello che sbaglia meno, Pioli e Pradè hanno commesso degli errori, ma non devono essere attaccati, bisogna essere uniti e i tifosi devono essere vicini alla Fiorentina e la nostra tifoseria è sempre stata speciale in questo”.