Corriere Fiorentino, Vlahovic, prima di lui solo Haaland e Kean: è sul podio d’Europa

Una settimana da Dio. Non soltanto per Vlahovic, ma anche per altri due attaccanti nati nel 2000: Moise Kean del PSG ed Erling Haaland del Borussia Dortmund. Tutti e tre hanno regalato una vittoria alla propria squadra. Ma soprattuto nell’intero panorama europeo, non ci sono altri attaccanti nati nel nuovo millennio che vanno in gol con la loro frequenza. Vlahovic si è sbloccato con l’arrivo di Prandelli, adesso sembra inarrestabile. In questo campionato ha realizzato nove gol otto nelle ultime dodici partite. Il suo record stagionale era di sei reti ma lo ha già superato. E di partite ne mancano ancora 15. Per adesso stanno arrivando i gol, il resto arriverà. In cuor suo Vlahovic spera anche di raggiungere un palcoscenico più intrigante e vivere le emozioni di Kean e Haaland. Il primo in passato è stato seguito dalla Fiorentina. Oggi gioca nel PSG e nel campionato francese è già a quota dieci reti. Il giorno dopo invece Haaland ha segnato una doppietta in casa del Siviglia. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

