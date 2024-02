Imbarazzante a San Siro, Holm simula ma l’Atalanta ha il rigore. Tocco di Giroud leggero e sull’anca

Che l’Atalanta sia una squadra forte è fuori di dubbio, che questa però debba essere aiutata dagli arbitri non è giusto. Quello che è accaduto al minuto 40 del primo tempo di Milan-Atalanta è qualcosa al limite del ridicolo. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Giroud tocca Holm sull’anca, il giocatore bergamasco cade per terra e si tocca il volto come se avesse subito un grave fallo in faccia. Rivedendo le immagini si vede che il giocatore non viene mai toccato in faccia e che il tocco del milanista c’è ma è molto leggero, lento e solo sull’anca del calciatore. Orsato giustamente non aveva fischiato rigore ma poi l’arbitro è stato richiamato dal Var e dunque costretto alla massima punizione. Ecco le immagini

