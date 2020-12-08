Pasqualin: "Giroud? Lo porterei anche a Firenze se fosse disponibile. Piatek sparito dai radar"

Claudio Pasqualin è intervenuto ai microfoni della trasmissione Maracanà di TMW Radio per parlare del possibile arrivo di un bomber in casa Fiorentina

Claudio Pasqualin, procuratore sportivo, è intervenuto alla trasmissione Maracanà di TMW Radio per parlare delle possibili mosse in casa Fiorentina nell'imminente mercanto di Gennaio. Ecco le sue parole:

PIATEK "E' sparito dai radar e non ha più realizzato certi numeri importanti. Il bomber deve fare gol e Piatek non ha più dimestichezza con la porta".

GIROUD "Lo porterei anche alla Fiorentina, se fosse disponibile. Ma potrebbe andare all'Inter se passasse il turno di Champions come vice Lukaku".

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