Segnali incoraggianti. Prandelli ha idee chiare, Commisso gli darà carta bianca sul mercato?

Probabilmente al gol di Pjaca abbiamo toccato il momento più basso della gestione Commisso, in quel momento ci è crollato il mondo addosso. Non ci potevamo credere. Perdere ancora una volta, in casa, contro un avversario alla portata in una partita, sopratutto nel secondo tempo, in cui meritavamo di vincere almeno con due gol di scarto.

E invece ci siamo ritrovati con Pjaca che ci fa marameo. Pjaca. Ironia della sorte.

Non sappiamo se esiste un dio del calcio, ma qualcosa di molto simile al minuto 97 ha dato una mano alla Fiorentina dopo avergli voltato le spalle per tutto il secondo tempo, ci piace pensare che si sia messo una mano sul cuore ed abbia capito che non poteva e non doveva andare cosi.

Non ci nascondiamo, magari qualcuno non sarà d’accordo, ma abbiamo visto il miglior secondo tempo di questa stagione. Una squadra vogliosa di vincere che crea diverse occasioni da gol grazie alla manovra e non alle invenzione dei singoli (ogni riferimento a Iachini non è puramente casuale). Ci riferiamo al doppio errore di Vlahovic ad un metro dalla porta (sfortunato in occasione del tiro impallato da Bonaventura) all’occasione di Amrabat, al gol annullato di Bonaventura. Insomma, la Fiorentina c’è stata. Poi Borja che perde una palla a centrocampo e il Genoa che segna un gol a Dragowski spettatore non pagante nei secondi 45 minuti.

Dopo San Siro l’idea era quella di una squadra piatta dentro, una squadra a cui mancava la scossa vincente. Speriamo che il gol di Milenkovic abbia fatto scattare qualcosa all’interno di questo gruppo. O meglio, questa è la speranza.

Sappiamo che Prandelli a fine anno andrà via, che quasi certamente Pradè lo seguirà. Probabilmente il maggior colpevole di questo fallimento tecnico. Ma adesso va fatto un passo oltre. A gennaio va fatto il mercato al massimo. Serve un bomber? si deve cercare di prendere il più forte che si possa prendere.

Ad una domanda del sottoscritto Prandelli ha detto che a questo gruppo mancano i doppioni. Non si può giocare con il 4-3-3 con soli due esterni di ruolo in rosa. Ma su quali principi tattici è stata costruita questa squadra? Ancora non si capisce. E non ci vengano a dire che è stata costruita per il 3-5-2 perchè andrebbe a cadere il senso del colpo Callejon. Ma lasciamo stare. Inutile adesso sparare sulla croce rossa. Questo non è il momento della critica, le abbiamo già fatte al momento opportuno prendendo anche insulti con l’accusa di remare contro la Fiorentina. Ma ci sta, fa parte del gioco, importante è che certi errori siano stati capiti e che non e non vengano più ripetuti.

Un altro monito importante l’allenatore della Fiorentina lo ha dato su chi pensa a se stesso e non alla squadra. Il riferimento non solo a Cutrone, ma anche a qualche altro componente della rosa. Ecco, Cesare dica i nomi al direttore sportivo e allonatani questi soggetti qua.

Prandelli deve riuscire a farsi sentire in sede di mercato, deve essere il protagonista assoluto, ne va della salvezza di questa stagione. Ma sopratutto della dignità di un popolo di tifosi viola che ormai, da tante stagioni, viene umiliato costantemente sul campo con risultati deprimenti.

Flavio Ognissanti

