Bucchioni: "Manca Chiesa, era l'unico che con le sue giocate creava occasioni per i compagni"

Non è un momento facile in casa Fiorentina, ne ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni partendo dalla gara di ieri contro il Genoa

A Radio Bruno ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni il giorno dopo il pareggio della Fiorentina contro il Genoa:

"A questa squadra manca Chiesa clamorosamente, era l'unico che con le sue giocate creava qualcosa per i compagni, ed era l'unico che lo faceva nella Fiorentina, l'unico che aveva certe caratteristiche. C'è qualcosa che non torna, nei primi 55 minuti della partita di ieri la squadra aveva paura e i giocatori avevano quasi paura di avere la palla tra i piedi. Bisogna dare del tempo a Prandelli, in tre settimane non può cambiare la squadra"

CERCASI ATTACCANTE DISPERATAMENTE, LE OCCASIONI IN GIRO PER L'EUROPA. CHI PRENDERE?

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