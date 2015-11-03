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Notizie Pasqualin Fiorentina

Pasqualin: "Le squadre sono lì, ma la Fiorentina ha la forza per ribaltare la situazione”

25 gennaio 2026 15:01

Pasqualin sulla Viola: "Sabato va a Sassuolo, potrebbe essere la partita della svolta. Bisogna ripartire"

03 dicembre 2025 18:25

Pasqualin: “Credo a Gattuso. Mendes fa solo il suo lavoro, la colpa è della FIGC”

06 luglio 2021 08:49

Pasqualin: "Giroud? Lo porterei anche a Firenze se fosse disponibile. Piatek sparito dai radar"

08 dicembre 2020 18:22

Pasqualin su Spadafora: "È inadeguato, dovrebbe tutelare il calcio invece così lo rovina"

04 maggio 2020 15:29

Pasqualin: “I viola aspettano con ansia di chiudere per Cutrone”

08 gennaio 2020 23:04

Pasqualin: "Borja all'Inter? Conta la sua volontà, inutile tenerlo col muso. Berna? Troppi 45 milioni per lui..."

21 giugno 2017 14:26

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