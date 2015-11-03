Notizie Pasqualin Fiorentina

Pasqualin: "Le squadre sono lì, ma la Fiorentina ha la forza per ribaltare la situazione”
25 gennaio 2026 15:01
Pasqualin sulla Viola: "Sabato va a Sassuolo, potrebbe essere la partita della svolta. Bisogna ripartire"
03 dicembre 2025 18:25
Pasqualin: “Credo a Gattuso. Mendes fa solo il suo lavoro, la colpa è della FIGC”
06 luglio 2021 08:49
Pasqualin: "Giroud? Lo porterei anche a Firenze se fosse disponibile. Piatek sparito dai radar"
08 dicembre 2020 18:22
Pasqualin su Spadafora: "È inadeguato, dovrebbe tutelare il calcio invece così lo rovina"
04 maggio 2020 15:29
Pasqualin: “I viola aspettano con ansia di chiudere per Cutrone”
08 gennaio 2020 23:04
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