Pasqualin: “Le squadre sono lì, ma la Fiorentina ha la forza per ribaltare la situazione”

Claudio Pasqualin, presidente di AvvocatiCalcio e agente sportivo di lunga esperienza, intervenuto nella rubrica “A tu per tu” di Tuttomercatoweb.com, ha commentato la sconfitta della Fiorentina contro il Cagliari: “La Fiorentina ha giocato una partita non bella, ma soprattutto ha trovato davanti un Cagliari ineccepibile, perfetto dal punto di vista difensivo. Adesso i viola si ritrovano in una posizione di classifica non buona”.

Pasqualin si è poi soffermato sulle possibili mosse di mercato del club viola per uscire dal momento complicato: “La Fiorentina opererà sul mercato, lo ha già fatto. Brescianini si è già dimostrato un ottimo acquisto, ma al momento le prospettive per uscire da questa situazione non sono buone. Le squadre sono tutte lì: la Fiorentina ha la forza per ribaltare il momento, ma con distanze così ravvicinate può crearsi una mischia che potrebbe coinvolgere anche altre squadre”.