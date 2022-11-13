I probabili 11 di Pioli: novità Thiaw in difesa, in attacco tornano Leao e Giroud

Dopo il pareggio nel turno infrasettimanale, il Milan vuole chiudere in bellezza il 2022 mettendo in campo i migliori 11 a disposizione.

A poche ore dal fischio di inizio, piovono conferme sulla formazione che con ogni probabilità andrà a schierare Stefano Pioli, uno dei grandi ex di questa partita. A difendere i pali del Milan ci sarà ancora una volta Tatarusanu, che dovrà sostituire anche in quest'ultima gara del 2022 Mike Maignan, alle prese con un brutto infortunio. In difesa c'è una novità: infatti giocherà dal 1' minuto l'ex Schalke 04 Malick Thiaw, il quale prenderà il posto del danese Kjaer. Al fianco del difensore dell'U21 tedesca ci sarà Fikayo Tomori, uno dei grandi esclusi del mondiale. Ai loro lati agiranno Kalulu e Theo Hernandez. Nei due di centrocampo ci saranno Tonali e Bennacer, entrambi autori di una grandissima stagione fino ad ora. Dietro Giroud ci saranno Leao, Krunic e Brahim Diaz, proprio lo spagnolo sarà adatto sulla corsia di destra a causa dell'infortunio di Messias.

4-2-3-1: Tatarusanu, Kalulu, Thiaw, Tomori, Hernandez, Tonali, Bennacer, Leao, Krunic, Diaz, Giroud

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