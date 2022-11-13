Probabile formazione: Quarta-Milenkovic in difesa. Tridente Ikone-Jovic-Kouamé

Ecco i probabili 11 che affronteranno stasera il Milan

Tra i pali si rivedrà ancora una volta Terracciano mentre in difesa ci dovrebbe essere il ritorno di Martinez Quarta in coppia con Milenkovic. Sugli esterni invece non pare in bilico la terza presenza di fila di Dodo e Biraghi, chiamati agli straordinari al pari di altri loro compagni. Stesso discorso per la coppia di mediani del 4-2-3-1: Amrabat e Mandragora faranno da collante con la zona tre-quarti, dove l’ex di turno Bonaventura guiderà le operazioni assistito da Ikoné e Kouame. Per il ruolo di prima punta, dopo il gol decisivo di mercoledì, Jovic è in vantaggio rispetto a Cabral. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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