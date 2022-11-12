Follia a Genova, tifosi Sampdoria non fanno uscire squadra dagli spogliatoi, alle 23 sono ancora li

La sconfitta in casa contro il Lecce non è stata digerita dai tifosi della Sampdoria che hanno cantato e messo in atto: "Non uscite di qui

Sono ore di grande tensione in casa Sampdoria, dopo la tremenda sconfitta rimediata contro il Lecce. Al termine del match la Gradinata Sud ha girato la schiena al campo, prima di iniziare a contestare pesantemente la squadra, dopo quasi novanta minuti di sostegno incessante. I tifosi hanno chiesto ai calciatori di "Tirare fuori i coglioni" e di "Andare a lavorare", annunciando loro "Non uscite da qua". In effetti, così è stato.

Un gran numero di persone, dopo il triplice fischio, ha quindi lasciato l'impianto recandosi dal lato dei Distinti dello stadio genovese per attendere la squadra. Obiettivo: esternare tutto il disappunto e ottenere risposte. Sampdoria-Lecce si è conclusa alle 20 e i giocatori adesso sono ancora all'interno dello stadio (ore 22.30). C'è stata una sorta di 'muro contro muro', con i contestatori che chiedevano un confronto, non concesso per il momento dalla Samp. Dalla pancia del Ferraris non parla nessuno, ma una presa di posizione adesso è necessaria. Negli ultimi minuti, il numero di contestatori è diminuito e la squadra potrebbe riuscire a lasciare Marassi in pullman. Lo riporta Calciomercato.com

IL TRIONFO FIORENTINO DELL'ITALRUGBY

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