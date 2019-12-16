Il futuro di Politano è legato a quello di Giroud. La Fiorentina resta vigile sulla situazione
Conte nel mercato di gennaio si aspetta di avere un esterno sinistro, un centrocampista ed un attaccante. Come centravanti il nome più papabile è quello di Olivier Giroud. Il francese arriverà in nera...
A cura di Redazione Labaroviola
16 dicembre 2019 12:44
Conte nel mercato di gennaio si aspetta di avere un esterno sinistro, un centrocampista ed un attaccante. Come centravanti il nome più papabile è quello di Olivier Giroud. Il francese arriverà in nerazzurro soltanto in caso di cessione di Matteo Politano, la Fiorentina resta vigile sulla situazione e si porta avanti nella corsa per l'esterno. Lo riporta Tuttosport.