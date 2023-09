Giroud in dubbio per il derby, i tifosi del Milan hanno paura che Jovic possa giocare titolare

Con l’infortunio alla caviglia rimediato da Giroud con la nazionale francese, Jovic potrebbe cosi giocare titolare nel derby, in programma la prossima settimana alla ripresa del campionato. Una possibilità non cosi remota quella dell’impiego del serbo ma non va nemmeno esclusa, nel caso che Giroud non ce la facesse, anche l’opzione Okafor schierato centravanti. In queste ore sui social è iniziato il tamtam dei tifosi milanisti che stanno scongiurando in tutti i modi l’impiego da titolare contro l’Inter dell’ex centravanti della Fiorentina. Jovic infatti non gode di grande fiducia nell’ambiente rossonero considerati i flop delle sue ultime stagioni e tanti sono i messaggi che non hanno molta fiducia nel serbo

