La Nazione in edicola oggi riporta di un forte interesse della Fiorentina per il centrocampista ex Palermo Franco Vazquez. Il trentenne, oggi in forza al Siviglia, ha un contratto in scadenza nel giugno 2021 ed il suo cartellino si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Per lui anche un comune passato in rosanero con Iachini: i due potrebbero così ritrovarsi in riva all’Arno.