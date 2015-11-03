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Notizie Gudmundssonn Fiorentina

Graziani: "Ancora non mi fido ciecamente di Gud, con l'Udinese dei segnali ma ci aspettiamo di più da lui"

23 dicembre 2025 14:35

Maiellaro: "Siamo arrivati al capolinea. Domenica bisogna vincere ma servirà il miglior Gud"

17 ottobre 2025 15:16

Merlo: "Gud è il giocatore più importante della Fiorentina. Sono preoccupato per la sfida di San Siro"

15 ottobre 2025 14:21

Pruzzo: "Pioli non deve essere esonerato, ma è l'ora che decida quale percorso intraprendere con la Fiorentina"

22 settembre 2025 14:45

Cecchi: “Il tridente non mi convince, Gud è ingabbiato. Pongracic è il centrale di riferimento non Marì”

04 agosto 2025 18:32

Monti: "Con Pioli Gudmundsson ha ritrovato il sorriso, mi aspetto una stagione da protagonista"

27 luglio 2025 11:40

Merlo è sicuro: "A Pioli non interesseranno le parole di Sarri. Gud? Io lo riscatterei subito"

16 giugno 2025 15:55

Gazzetta, la Fiorentina ha deciso vuole riscattare Gudmundsson, la data chiave è il 15 giugno

03 aprile 2025 08:53

Scugnizzo Viola: "La Fiorentina di Palladino: una macchina perfetta tra numeri storici e progettualità vincente"

25 novembre 2024 12:15

Blazquez conferma: "Gudmundsson parte solo quando troviamo il suo sostituto". Fiorentina in attesa

13 agosto 2024 10:47

Pedullà: "Mi aspetto un impulso per Gudmundsson, quando vuoi andare a tutti i costi è difficile trattenerti"

09 agosto 2024 12:52

Quotidiano Sportivo: "A due settimane dal via mancano almeno 5 rinforzi per Palladino"

04 agosto 2024 00:25

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