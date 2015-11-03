Notizie Gudmundssonn Fiorentina

Graziani: "Ancora non mi fido ciecamente di Gud, con l'Udinese dei segnali ma ci aspettiamo di più da lui"
23 dicembre 2025 14:35
Maiellaro: "Siamo arrivati al capolinea. Domenica bisogna vincere ma servirà il miglior Gud"
17 ottobre 2025 15:16
Merlo: "Gud è il giocatore più importante della Fiorentina. Sono preoccupato per la sfida di San Siro"
15 ottobre 2025 14:21
Pruzzo: "Pioli non deve essere esonerato, ma è l'ora che decida quale percorso intraprendere con la Fiorentina"
22 settembre 2025 14:45
Cecchi: “Il tridente non mi convince, Gud è ingabbiato. Pongracic è il centrale di riferimento non Marì”
04 agosto 2025 18:32
Monti: "Con Pioli Gudmundsson ha ritrovato il sorriso, mi aspetto una stagione da protagonista"
27 luglio 2025 11:40
Merlo è sicuro: "A Pioli non interesseranno le parole di Sarri. Gud? Io lo riscatterei subito"
16 giugno 2025 15:55
Gazzetta, la Fiorentina ha deciso vuole riscattare Gudmundsson, la data chiave è il 15 giugno
03 aprile 2025 08:53
Scugnizzo Viola: "La Fiorentina di Palladino: una macchina perfetta tra numeri storici e progettualità vincente"
25 novembre 2024 12:15
Blazquez conferma: "Gudmundsson parte solo quando troviamo il suo sostituto". Fiorentina in attesa
13 agosto 2024 10:47
Pedullà: "Mi aspetto un impulso per Gudmundsson, quando vuoi andare a tutti i costi è difficile trattenerti"
09 agosto 2024 12:52
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