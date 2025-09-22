22 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 15:36

Pruzzo: “Pioli non deve essere esonerato, ma è l’ora che decida quale percorso intraprendere con la Fiorentina”

Mirko Carmignani

22 Settembre · 14:45

L'ex attaccante di Fiorentina e Roma ha parlato della situazione in casa viola dopo la sconfitta contro il Como

A Lady Radio è intervenuto l’ex attaccante di Fiorentina e Roma Roberto Pruzzo per commentare la situazione in casa viola: “La squadra sta avendo tante difficoltà e non ha ancora un’identità chiara, credevo che ci si arrivasse molto prima senza tutti questi problemi. I giocatori sono incerti e questo è un alibi che si creano e che non bisogna dar loro.”

Su Pioli: “Non è il caso di mandarlo via, ma deve decidere che strada prendere perché non si può lavorare tutta l’estate su un assetto e poi alla quarta giornata non si può stravolgere tutto di nuovo andando sul 4-4-2 che mai era stato visto. A centrocampo non sanno cosa fare e non c’è una direzione precisa.”

Sull’attacco: “Il problema non è l’attacco, ma proprio come portar loro il pallone in certe situazioni. Gudmundsson è importante in questo perché quando manca si sente molto, ma quando c’è lo si critica troppo.”

