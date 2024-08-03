Quotidiano Sportivo: "A due settimane dal via mancano almeno 5 rinforzi per Palladino"

Settimana decisiva sul fronte Gonzalez-Gudmundsson, ma bisogna chiudere in fretta anche per Tessmann. De Gea il preferito per la porta

Due settimane all'inizio ufficiale della stagione, e in casa Fiorentina potrebbe succedere ancora di tutto sul fronte mercato. Partiamo dal portiere. Si è capito che cambierà. Ancora non è chiaro se ad andarsene sarà Terracciano oppure Christensen, ma arriverà un nuovo numero uno. Al momento la Fiorentina tratta per De Gea, fermo da un anno ma potenzialmente un rinforzo di qualità ed esperienza. E' stato proposto ai viola da una serie di intermediari, ragion per cui la destinazione è gradita. C'è da trovare la chiave di volta per quanto riguarda l'ingaggio. Più defilato Musso, così come Turati che però Pradè ha effettivamente sondato col Sassuolo. Il problema con il club neroverde è sempre lo stesso: richieste alte nonostante la Serie B. Sullo sfondo Kepa e Szczesny, profili affascinanti ma al momento più difficili da prendere.

Dopo il portiere manca ancora un difensore per completare il pacchetto dei centrali. Profilo di esperienza a basso costo oppure l'anticipo dell'arrivo di Valentini, con il Boca Juniors che chiaramente vuole un indennizzo significativo.

A centrocampo c'è l'imbarazzo della scelta. Mancano due titolari, più un terzo probabile elemento. La Fiorentina spera di chiudere in fretta l'arrivo di Tessmann, viola in pectore ormai da giorni, ma la componente straniera del suo entourage tratta le proprie commissioni con una decisione che raramente si è vista. Occhio a tirare troppo la corda: già strappatasi con l'Inter e pure la Fiorentina le ha sempre ritenute indigeste. Sarebbe una follia far saltare tutto dopo che viola e Venezia sono già d'accordo su tutto. Altri profili al momento sembrano meno caldi. Sempre ampia la distanza per Lovric, così come per Vranckx e Thorsvedt. Si è accorciata un po' la forbice per Bove, adesso la richieste non è più di 20 milioni, ma di circa 13.

E poi c'è il grande rebus in attacco. Nico Gonzalez arriverà domani a Firenze per riprendere gli allenamenti, ma ci sarà un decisivo faccia a faccia con Daniele Pradè. I due decideranno il da farsi, anche se l'argentino sembra avere già le valige in mano. Juventus, Atalanta, Atletico Madrid, Newcastle le squadre maggiormente interessate. Per questo la Fiorentina sta mettendo le mani su Gudmundsson, per il quale l'unico dubbio è legato alla sua situazione processuale ormai molto nota. La Fiorentina propone 5 milioni di prestito oneroso, più un diritto di riscatto condizionato, che può diventare obbligo in base a una serie di condizioni. Probabile ci sia nell'accordo anche un numero di presenze importante: vorrebbe dire aver superato indenne anche il ricorso (è stato assolto in primo grado) che si discuterà il prossimo novembre.

Lo riporta il quotidiano.net

Dalla Spagna insistono: “Lunin non lascia il Real, via libera per Kepa alla Fiorentina”

https://www.labaroviola.com/dalla-spagna-insistono-lunin-non-lascia-il-real-via-libera-per-kepa-alla-fiorentina/262959/