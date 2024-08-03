Dalla Spagna insistono: "Lunin non lascia il Real, via libera per Kepa alla Fiorentina"

Il Chelsea ha attualmente in rosa 8 portieri. Kepa è in uscita ed in Spagna si continua a parlare di lui in ottica viola

Kepa Arrizabalaga, portiere spagnolo classe 1994, di proprietà del Chelsea e legato al club londinese fino al prossimo giugno pare essere una possibilità concreta per la porta della Fiorentina. Il giocatore percepisce attualmente uno stipendio decisamente fuori parametro ma i blues potrebbero accontentarsi di una cifra intorno ai 5 milioni di euro per il cartellino. La scorsa stagione Kepa ha vestito la maglia del Real Madrid, in prestito secco, per rimpiazzare l’infortunato Courtois. La speranza di tornare a Madrid pare non si possa materializzare perché il portiere ucraino Lunin inizialmente dato sul piede di partenza resterà a disposizione di Carlo Ancelotti.

Pedullà: “Szczęsny e McKennie hanno rifiutato qualsiasi destinazione, anche la Fiorentina”

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