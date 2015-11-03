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Notizie Lunin Fiorentina

Dalla Spagna insistono: "Lunin non lascia il Real, via libera per Kepa alla Fiorentina"

04 agosto 2024 00:03

A Madrid scrivono: "La Fiorentina vuole anticipare il Real per Kepa, il Chelsea chiede 5 milioni"

02 agosto 2024 00:29

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Sett. 31