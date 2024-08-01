A Madrid scrivono: "La Fiorentina vuole anticipare il Real per Kepa, il Chelsea chiede 5 milioni"

Il portiere basco in scadenza 2025 e in uscita dai blues può liberarsi ad un prezzo decisamente low cost, ma lui aspetta i campioni d'Europa

Il Real Madrid, che considera chiuso il mercato, non perde però di vista la situazione di Lunin. Il portiere ucraino, durante le vacanze, ha gettato ombre sul suo futuro. Pretende un ruolo che difficilmente avrà con il ritorno di Courtois in squadra, circostanza che potrebbe portarlo a proseguire la carriera altrove. Infatti, Jorge Mendes, rappresentante dell'Ucraino, sta spingendo per una sua cessione

Se Lunin dovesse lasciare il Real Madrid, il club biancoviola ha deciso che Kepa sarà il portiere designato a sostituire la partenza dell'ucraino. Questi piani del Real Madrid, però, potrebbero essere vanificati dalle intenzioni della Fiorentina. Il club italiano è alla ricerca di un portiere e Kepa è uno di quelli che piacciono di più, soprattutto perché il Chelsea non chiederebbe più di 5 milioni per la sua partenza visto che il basco va scadenza di contratto nel 2025.

Naturalmente Kepa ha bloccato ogni altra trattativa finché non sarà confermato cosa succederà tra Lunin e il Real, motivo per cui ha chiesto "tempo" alla Fiorentina. La sua intenzione è continuare a dare priorità alla possibile chiamata di Florentino Pérez.

Lo riporta defensacentral.com

Pedullà ribadisce: “La Fiorentina per Nico vuole solo cash, per poi puntare su Gudmundsson”

https://www.labaroviola.com/pedulla-ribadisce-la-fiorentina-per-nico-vuole-solo-cash-per-poi-puntare-su-gudmundsson/262741/