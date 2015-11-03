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Notizie Tessman Fiorentina

Gazzetta: “Fiorentina su Martel e Tessmann per rinforzare il centrocampo”

09 dicembre 2025 08:51

Quotidiano Sportivo: "A due settimane dal via mancano almeno 5 rinforzi per Palladino"

04 agosto 2024 00:25

Benedetto Ferrara duro: "La vicenda Gonzalez è la solita sceneggiata, tifosi presi in giro"

02 agosto 2024 23:06

Corriere dello Sport: "Tessmann apre alla Fiorentina, ci siamo! L'ostacolo è l'ingaggio richiesto"

28 luglio 2024 08:33

Corriere dello Sport: "Priorità a Tessman. Casadei? Il Chelsea vuole la cessione a titolo definitivo"

26 luglio 2024 09:26

Nazione: "Contatti continui per Tessman, il Venezia chiede 7 milioni. Lucchesi come contropartita?"

26 luglio 2024 09:22

La Stampa: "Tessman giocherà le Olimpiadi e sarà impegnato fino ad Agosto, questo spaventa la Fiorentina"

22 luglio 2024 12:11

Ds Venezia: "Tessman all'Inter non è chiuso e può saltare, la Fiorentina ha fatto dei sondaggi"

19 luglio 2024 12:25

Niente Tessman per il centrocampo della Fiorentina, andrà all'Inter che lo girerà in prestito all'estero

15 luglio 2024 12:39

Pedullà cauto: "Vranckx obiettivo, ma per la Fiorentina il cartellino non vale più di 6mln"

19 giugno 2024 00:05

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