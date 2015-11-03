Notizie Tessman Fiorentina

Gazzetta: “Fiorentina su Martel e Tessmann per rinforzare il centrocampo”
09 dicembre 2025 08:51
Quotidiano Sportivo: "A due settimane dal via mancano almeno 5 rinforzi per Palladino"
04 agosto 2024 00:25
Benedetto Ferrara duro: "La vicenda Gonzalez è la solita sceneggiata, tifosi presi in giro"
02 agosto 2024 23:06
Corriere dello Sport: "Tessmann apre alla Fiorentina, ci siamo! L'ostacolo è l'ingaggio richiesto"
28 luglio 2024 08:33
Corriere dello Sport: "Priorità a Tessman. Casadei? Il Chelsea vuole la cessione a titolo definitivo"
26 luglio 2024 09:26
Nazione: "Contatti continui per Tessman, il Venezia chiede 7 milioni. Lucchesi come contropartita?"
26 luglio 2024 09:22
La Stampa: "Tessman giocherà le Olimpiadi e sarà impegnato fino ad Agosto, questo spaventa la Fiorentina"
22 luglio 2024 12:11
Ds Venezia: "Tessman all'Inter non è chiuso e può saltare, la Fiorentina ha fatto dei sondaggi"
19 luglio 2024 12:25
Niente Tessman per il centrocampo della Fiorentina, andrà all'Inter che lo girerà in prestito all'estero
15 luglio 2024 12:39
Pedullà cauto: "Vranckx obiettivo, ma per la Fiorentina il cartellino non vale più di 6mln"
19 giugno 2024 00:05
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