Ds Venezia: "Tessman all'Inter non è chiuso e può saltare, la Fiorentina ha fatto dei sondaggi"

Il direttore sportivo del Venezia ha rivelato come non sia chiuso l'affare che porterebbe Tessman all'Inter

Il DS del Venezia Antonelli ha parlato in conferenza stampa anche di Tessman a lungo in ottica Fiorentina e che sembrava a un passo dall'Inter, queste le sue parole: ""Con la società era chiuso. Da parte nostra c'era la volontà di prenderlo in prestito, lui preferisce da andare da altre parti. L'Inter poi si sarà messa a cercare una soluzione, ma la cosa può anche saltare per questo aspetto. Torino? Non mi ha mai chiamato. Il Como mi ha chiamato, la Fiorentina ha fatto dei sondaggi, i procuratori dicono che ha tante squadre" Lo riporta Tuttomercatoweb

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