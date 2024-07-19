Corriere dello Sport: “L’Udinese ha rifiutato la prima offerta per Lovric, con la Fiorentina si può chiudere a 10 milioni”

Lovric primo obiettivo, Thorstvedt ora è solo l'alternativa

Si chiama Sandi Lovric la nuova idea per il centrocampo della Fiorentina. adesso Thorstvedt è solo un'alternativa. L'obiettivo principale è il centrocampista dell'Udinese con cui il club viola sta imbastendo una trattativa concreta.

La prima offerta di Pradè era pari a 8 milioni di euro, respinta immediatamente. L'Udinese ne vuole 12 e non si smuove da lì. In questi giorni la Fiorentina lavorerà per cerca di limare il prezzo. A sensazione possiamo dire che a 10 milioni si può chiudere. Palladino ha bisogno di nuovi centrocampisti e Lovric sembra essere l'indiziato numero 1 per il 3-4-2-1 viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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