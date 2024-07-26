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Nazione: "Contatti continui per Tessman, il Venezia chiede 7 milioni. Lucchesi come contropartita?"

Tessman è il primo nome per il centrocampo della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 luglio 2024 09:22
Nazione: "Contatti continui per Tessman, il Venezia chiede 7 milioni. Lucchesi come contropartita?" -
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La Fiorentina continua a sondare vari nomi per il centrocampo. Dopo Colpani, Palladino vuol giocatori in grado di comporre la mediana del suo 4-2-3-1. E il primo di questo sembra essere Tanner Tessmann del Venezia. Impegnato con gli USA nelle Olimpiadi, è il primo nome per il centrocampo viola. Il suo costo si aggira intorno ai 6-7 milioni di euro e la Fiorentina sta trattando con il Venezia per limare ogni tipo di dettaglio. Allo stesso tempo di parla anche di Lucchesi che quindi potrebbe essere decisivo per il buon esito della trattativa. Lo scrive La Nazione.

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