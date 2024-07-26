Corriere dello Sport: "Priorità a Tessman. Casadei? Il Chelsea vuole la cessione a titolo definitivo"

Lavori in corso a centrocampo per la Fiorentina

Lavori in corso a centrocampo. Il mercato della Fiorentina è entrato nel vivo: adesso i viola provano a rinforzarsi laddove le partenze hanno lasciato il vuoto maggiore. Un mese fa la dirigenza di Rocco Commisso aveva manifestato il suo interesse con il Venezia per Tanner Tessmann e nella giornata di ieri ha provato tramite intermediari a riaprire i discorsi con il club arancioneroverde, che per il giocatore parte da una base di 5/6 milioni. L'idea è quella di rimpolpare il centrocampo di Raffaele Palladino quanto prima, tenendo di conto che il giocatore statunitense in questi giorni si trova alle Olimpiadi in Francia con la sua nazionale under 23.

L'ex Inter Cesare Casadei piace alla Fiorentina, ma al momento risulta complicato per la formula imposta dal Chelsea. I Blues spingono per la cessione a titolo definitivo, mentre i viola non intendono andare oltre il prestito con diritto di riscatto. Un po' come accaduto per Andrea Colpani. Fintantoché nessuna delle due parti farà un passo indietro sarà difficile aspettarsi sviluppi significativi. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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