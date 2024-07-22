La Stampa: "Tessman giocherà le Olimpiadi e sarà impegnato fino ad Agosto, questo spaventa la Fiorentina"

Tessman sarà impegnato nei giochi Olimpici e non si libererà prima di Agosto, questo spaventa i possibili acquirenti tranne il Torino

Il calciatore ha in testa solo il viaggio a Parigi per disputare le Olimpiadi con la sua nazionale e l’impegno ai Giochi potrebbe liberarlo non prima del 3 agosto se gli Usa dovessero uscire ai quarti, altrimenti più tardi. Un gioco di date che secondo La Stampa spaventa gli altri candidati (vedi Fiorentina e Como tra gli altri) nella corsa al cartellino (valore sui 10 milioni di euro) mentre non è così per il Toro che può sfruttare la conoscenza tra Vanoli e Tessman vista l'esperienza dei due insieme al Venezia. Lo scrive La Stampa

PEDULLA SU PONGRACIC

https://www.labaroviola.com/pedulla-rivela-pongracic-piaceva-anche-a-inzaghi-ma-la-fiorentina-e-stata-brava-a-chiudere-in-tempi-brevi/261492/