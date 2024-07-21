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Pedullà rivela: "Pongracic piaceva anche a Inzaghi ma la Fiorentina è stata brava a chiudere in tempi brevi"

Laa Fiorentina ha chiuso e ufficializzato Marin Pongracic, negli ultimi giorni ci aveva pensato anche Simone Inzaghi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 luglio 2024 23:30
Pedullà rivela: "Pongracic piaceva anche a Inzaghi ma la Fiorentina è stata brava a chiudere in tempi brevi" -
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La Fiorentina ha chiuso un’ottima operazione per la difesa, sulle qualità di Marin Pongracic c’è poco da discutere. E si tratta della situazione migliore per sostituire Milenkovic trasferitosi al Nottingham Forest. Il Lecce ha incassato più o meno gli stessi soldi che avrebbe garantito il Rennes, c’è un retroscena interessante: negli ultimi giorni anche a Simone Inzaghi era balenata l’idea Pongracic, un profilo che gli piace parecchio, ma evidentemente non c’erano i margini per organizzare in fretta una trattativa dopo quanto accaduto con il Rennes. Infatti, la Fiorentina ha chiuso in tempi rapidissimi concretizzando il sorpasso che stava maturando già nella serata di lunedì scorso. Lo scrive Alfredo Pedullà sul suo sito

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