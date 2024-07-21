Romano: "Lo United non riscatta Amrabat. Gli inglesi disposti a parlare con la Fiorentina per nuovo accordo"

Ci sarebbero anche diversi club spagnoli interessati ad Amrabat. La Spagna è sempre stato il paese dove le qualità del centrocampista sono maggiormente apprezzate

A cura di Redazione Labaroviola 21 luglio 2024 18:02

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