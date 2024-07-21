Romano: "Lo United non riscatta Amrabat. Gli inglesi disposti a parlare con la Fiorentina per nuovo accordo"
Ci sarebbero anche diversi club spagnoli interessati ad Amrabat. La Spagna è sempre stato il paese dove le qualità del centrocampista sono maggiormente apprezzate
A cura di Redazione Labaroviola
21 luglio 2024 18:02
Come riporta l'esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, il Manchester United ha comunicato alla Fiorentina di non voler riscattare Sofyan Amrabat a 20 milioni di euro. I Reds rimangono comunque interessati al centrocampista e sono disposti a ridiscutere i termini con la Fiorentina per trovare un nuovo accordo e trattenere Amrabat a Manchester.
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