Nazione: “Colpani-Fiorentina si può chiudere in tempi brevi. Brekalo al Monza per abbassare il prezzo?”

La formula offerta dalla Fiorentina non convince del tutto Galliani

Si entra in una settimana decisamente bollente attorno al nome di Andrea Colpani. Non è un mistero che il centrocampista interessi alla Fiorentina, ma tutto sta a trovare la quadra con un Monza che non fa sconti. Inutile ricordare come il centrocampo sia il reparto di grande emergenza dei viola, ma dalla Brianza finora di via libera non ne sono arrivati. Il motivo? Manca l'accordo.

Il prestito oneroso con diritto di riscatto proposto da Pradè (con obbligo a determinate condizioni) non convince del tutto Galliani, che pur ieri sembra avere aperto a una trattativa. A conti fatti la Fiorentina spenderebbe subito 16-17 milioni, mentre dalla Lombardia vorrebbero monetizzare subito una cessione. I rapporti sono buoni e si respira fiducia per provare a chiudere in tempi brevi: ieri Colpani ha ripreso ad allenarsi senza però partecipare al test contro il Palermo.

Ma attenzione a un'altro filone che apre il quotidiano oggi in edicola. La Fiorentina potrebbe provare ad inserire nella trattativa Josip Brekalo, che al Monza piace molto fra le diverse richieste dalla A. Ci sono anche Genoa e Parma sul croato, ma la possibilità di abbassare il costo di Colpani inserendo un giocatore potrebbe allettare e non poco. Lo scrive La Nazione.

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