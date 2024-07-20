Galliani ritorna su Colpani alla Fiorentina: "C'è qualche discorso in atto, ma niente di definito"

Galliani si è nuovamente esposto sul futuro di Colpani, ammettendo che c'è qualche discussione in corso con la Fiorentina

Continua a rilasciare dichiarazioni Adriano Galliani, arrivato nel ritiro del Monza a Ponte di Legno per assistere all'amichevole tra Monza e Palermo. Questa volta, l'amministratore delegato del Monza ha parlato a Sky Sport, toccando anche tantissimi temi legati all'attualità del mercato, tra cui Colpani, che sembra vicino alla Fiorentina. Ecco le sue parole:

Colpani alla Fiorentina è una trattativa calda?

"Chi lo sa... Il mercato è il mercato. Vediamo, c'è qualche discorso in atto, niente di concretizzato, niente di promesso e niente di definito. Vediamo". Lo riporta TMW.

GALLIANI SU COLPANI

https://www.labaroviola.com/galliani-nega-tutto-colpani-non-e-in-dirittura-duscita-per-ora-non-ce-nessuna-trattativa-molto-avviata/261399/