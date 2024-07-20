Galliani nega tutto: "Colpani non è in dirittura d'uscita, per ora non c'è nessuna trattativa molto avviata"

Galliani si è esposto sul futuro di Colpani, mantenendo un profilo basso e negando l'esistenza di una trattativa avviata per la sua cessione

Parole forti quelle che Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha pronunciato ai microfoni di Sportitalia prima dell'inizio dell'amichevole tra Monza e Palermo. Ovviamente, Galliani ha toccato il tema più caldo del mercato della società brianzola, ovvero la trattativa tra Colpani e la Fiorentina, negando però l'esistenza di una trattativa molto avviata. Questo il suo commento a riguardo:

"Colpani non è in dirittura d'uscita, ma nel calciomercato in cinque minuti quello che non è in uscita lo diventa, e lo stesso avviene in entrata.. Al momento non c'è nessuna trattativa molto avviata".

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