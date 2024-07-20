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Galliani nega tutto: "Colpani non è in dirittura d'uscita, per ora non c'è nessuna trattativa molto avviata"

Galliani si è esposto sul futuro di Colpani, mantenendo un profilo basso e negando l'esistenza di una trattativa avviata per la sua cessione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 luglio 2024 17:50
Galliani nega tutto: "Colpani non è in dirittura d'uscita, per ora non c'è nessuna trattativa molto avviata" -
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Parole forti quelle che Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha pronunciato ai microfoni di Sportitalia prima dell'inizio dell'amichevole tra Monza e Palermo. Ovviamente, Galliani ha toccato il tema più caldo del mercato della società brianzola, ovvero la trattativa tra Colpani e la Fiorentina, negando però l'esistenza di una trattativa molto avviata. Questo il suo commento a riguardo:

"Colpani non è in dirittura d'uscita, ma nel calciomercato in cinque minuti quello che non è in uscita lo diventa, e lo stesso avviene in entrata.. Al momento non c'è nessuna trattativa molto avviata".

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