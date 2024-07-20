Di Marzio: "Il Bologna vuole Dallinga come sostituto di Zirkzee. Si può chiudere a 15 più bonus"
Per Di Marzio Il Bologna è sempre più forte su Dallinga, obiettivo di mercato accostato spesso anche alla Fiorentina.
L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha rilasciato un aggiornamento riguardo il futuro di Thijs Dallinga. Il centravanti olandese sarebbe il prescelto di Sartori per sostituire Joshua Zirkzee, approdato a Manchester sponda United. Per Dallinga il Toulouse chiede 18 milioni ma il Bologna confida di riuscire a prenderlo per 15 più qualche milione di bonus. Dopo aver perso la sua stella, l'ex Viola Vincenzo Italiano sembra pronto ad avere il suo nuovo centravanti.
AG. KAYODE: “HA MESSO SU UNA FISICITÀ ECCEZIONALE. OFFERTE PREMIER? VUOLE VINCERE CON LA FIORENTINA”
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