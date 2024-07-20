Ag. Kayode: "Ha messo su una fisicità eccezionale. Offerte Premier? Vuole vincere con la Fiorentina"

L'agente di Kayode e Lucchesi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, parlando della preparazione dei suoi assistiti

L'agente di Michael Kayode e Lorenzo Lucchesi, Andrea Ritorni, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, commentando la preparazione dei suoi assistiti. Le sue parole:

"Ieri ci siamo sentiti telefonicamente, però l'ho visto e sono rimasto in maniera molto positiva perché ha messo una massa muscolare e una fisicità eccezionale. E' più tranquillo, più sereno in fase propositiva e, rispetto all'anno scorso, Palladino lo sta inserendo negli schemi su corner per andare a colpire di testa. Kayode da braccetto? Ci sta bene, il mister ha avuto molta intelligenza. Lui e Dodo in campo si adattano molto bene insieme e in quella posizione ovviamente ha un po’ di handicap perché è più legato, però spesso si sovrappone bene.

Mike quest'anno non è andato con la Nazionale a Tolone, si è fatto le sue vacanze e poi si è allenato assieme a Lucchesi con il personal trainer. Sono convinto che quest’anno sarà quello giusto. E' più maturo, più tranquillo, più sereno. Offerte dalla Premier? L'ho sempre detto che Kayode è legato alla Fiorentina, sta bene con la Fiorentina, si trova bene con il gruppo e con Palladino e vuole vincere qualcosa di importante con la Fiorentina.

Lucchesi? Lorenzo è un grande giocatore, sicuramente arriverà pian piano a livelli top. Ha fatto il campionato a Terni, mi dispiace che non hanno centrato l'obiettivo insieme agli altri ragazzi della Fiorentina. Lorenzo sta facendo la preparazione e Palladino dovrà fare le sue scelte. Ci sono squadre in Serie A che lo vogliono, 4 squadre di Serie B di alta classifica lo vogliono. E' qualcosa di positivo per lui e per la Fiorentina. Lorenzo è un grande lavoratore come Mike, vuole arrivare ai suoi traguardi e aspettiamo che ci dirà la Fiorentina. L'importante è che giochi e faccia le sue belle 30 partite di livello, facendo esperienza".

CASTROVILLI: “PER ME QUESTO TRASFERIMENTO SIGNIFICA RINASCITA. HO VOLUTO FORTEMENTE LA LAZIO, SONO FELICE”

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