Castrovilli: "Per me questo trasferimento significa rinascita. Ho voluto fortemente la Lazio, sono felice"

Castrovilli si è presentato così ai tifosi della Lazio: "Una promessa? Impegnarmi sempre, sudare questa maglia, sono pronto a dare tutto

Gaetano Castrovilli ha lasciato la Fiorentina lo scorso 30 giugno, ora è un nuovo giocatore del club biancoceleste. L'ex numero 10 viola è stato intervistato da Lazio Style Channel, dove ha parlato per la prima volta ai suoi nuovi tifosi:

"Questo trasferimento per me significa rinascita, dopo due anni veramente di buio sento delle sensazioni molto positive. Ho voluto fortemente la Lazio, l’ho detto più volte al mio procuratore, ora sono felice. Sento di avere una scintilla dentro di me, spero che nasca il fuoco, ho voglia di rifarmi, tanti obiettivi che voglio aggiungere, il primo è far contenti i tifosi della Lazio. Prima di tutto far bene col club, poi riconquistarmi la Nazionale.

Giocatore della Lazio che mi piace? Rocchi, anche se non rispecchia il mio ruolo. Lo vedevo come il simbolo della Lazio. Il numero 22? Per Kakà, ma soprattutto l'ho scelto per mio figlio, è nato il 4 febbraio. 2+2=4. Sono innamorato dei bambini, essere genitore è un’emozione incredibile. Lo devo a mia moglie, lei e mio figlio mi hanno dato una grande forza dopo il secondo infortunio, è stato molto difficile. Grazie a loro sono riuscito a superare questo ostacolo che era gigantesco.

Facevo danza classica, mi dicono che in campo quando mi muovo sembro un ballerino. La danza mi ha aiutato nella coordinazione. Una promessa? Impegnarmi sempre, sudare questa maglia, sono pronto a dare tutto, per di far un grande campionato".

DALLA TURCHIA RIVELANO: “IL FENERBAHCE HA INCONTRATO AMRABAT, ALLA FIORENTINA HANNO OFFERTO 12 MILIONI”

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