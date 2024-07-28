Corriere dello Sport: "Tessmann apre alla Fiorentina, ci siamo! L'ostacolo è l'ingaggio richiesto"

Tessman prima idea per il centrocampo della Fiorentina

Tanner Tessmann sembra ormai la prima scelta per il futuro centrocampo della Fiorentina. La sua fisicità, mista alla buona tecnica di base, ha convinto fin da subito sia la società che l'allenatore, tanto che dopo averne tessuto le lodi con il Venezia ormai più di un mese fa Daniele Pradè è tornato alla carica formulando tramite intermediari una prima offerta agli arancioneroverdi. La cui richiesta non è un problema, visto che oggi parliamo di circa 5-6 milioni; casomai sono le pretese del calciatore a rappresentare un ostacolo, considerando oltretutto che i viola stanno lavorando per abbassare gli stipendi. Ma la volontà da parte del club toscano è quella di provare ad andare fino in fondo, facendo leva anche sui buoni rapporti che intercorrono con il Venezia a cui sta per essere ceduto Lorenzo Lucchesi, difensore classe 2003 particolarmente gradito in Laguna. Tornando a Tessmann, il giocatore statunitense ha già risposto positivamente alla prospettiva di trasferirsi a Firenze, in attesa di trovare l'accordo economico coi viola. Seguiranno sviluppi. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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