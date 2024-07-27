Da Venezia: “Rifiutata la prima offerta della Fiorentina per Tessmann, inferiore ai 7 milioni”

È arrivata in queste ore la proposta della Fiorentina per Tanner Tessmann. Gli agenti del centrocampista americano hanno lavorato per arrivare a una prima definizione dell'affare, ma il a Venezia per...

È arrivata in queste ore la proposta della Fiorentina per Tanner Tessmann. Gli agenti del centrocampista americano hanno lavorato per arrivare a una prima definizione dell'affare, ma il a Venezia per ora ha rifiutato. La Fiorentina non ha intenzione di mollare e tornerà presto alla carica. Ricordiamo che Tessmann ha fatto saltare il trasferimento all'inter, già definito per una somma di 7 milioni di euro. La proposta viola è inferiore a questa cifra. Lo scrive trivenetogoal

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