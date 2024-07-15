Niente Tessman per il centrocampo della Fiorentina, andrà all'Inter che lo girerà in prestito all'estero

Secondo Fabrizio Romano l'Inter è pronta a chiudere in queste ore per l'arrivo di Tanner Tessman dal Venezia, il giocatore firmerà per l'inter e poi verrà girato in prestito o al Feyenoord o al Ipsiwi...

Secondo Fabrizio Romano l'Inter è pronta a chiudere in queste ore per l'arrivo di Tanner Tessman dal Venezia, il giocatore firmerà per l'inter e poi verrà girato in prestito o al Feyenoord o al Ipsiwich Town. Sfuma definitivamente così uno degli obbiettivi della Fiorentina per rinforzare il centrocampo di mister Palladino, la Fiorentina dovrà virare su altri nomi e farlo anche velocemente considerando la penuria di centrocampisti in rosa

SPAGNA CAMPIONE D'EUROPA

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