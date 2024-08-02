Benedetto Ferrara duro: "La vicenda Gonzalez è la solita sceneggiata, tifosi presi in giro"

Il giornalista de La Nazione non le manda a dire, Per lui questo mercato è solamente un brutto film già visto

Il giornalista de La Nazione Benedetto Ferrara è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana per parlare di vari temi caldi di casa viola, a partire dal futuro di Nico Gonzalez:

"La vicenda Gonzalez è una sceneggiata, non si possono prendere tutte le volte in giro i tifosi. La Fiorentina vuole solo abbassare il monte ingaggi. Pradè disse che non era in vendita al 99% ma…è un film già visto con Vlahovic, e non solo. Che Gonzalez avesse ottime possibilità di andarsene lo sapevamo già. Farebbe comodo tecnicamente, ma oggi il nodo è gestire il suo addio dicendo che è lui che vuole andar via, la solita storia”

"La Fiorentina sa bene che la gente non si strappa i capelli per Gonzalez, però si chiede chi arriverà al suo posto. Devono presentare subito un giocatore, in questo caso Gudmundsson, che permette di abbassare il monte ingaggi ed è un elemento interessante e funzionale alla Fiorentina. Così come Gonzalez per la Juventus. Evidentemente la dirigenza è convinta che l'islandese non verrà condannato al carcere per molestie sessuali, perché questa è la ragione per cui le altre società si sono tirate indietro. Non entro nello specifico nel discorso giudiziario, mi auguro solo sia innocente, non solo per la Fiorentina quanto per lui stesso. Le commissioni ai procuratori? L'Inter si è rifiutata di pagare troppi soldi per Tessmann, le società devono iniziare a mettere dei limiti a riguardo."

"Gli esuberi della Juve in orbita Fiorentina? A me non piace molto, per ovvie ragioni. Però il calcio va ben oltre, è finanza, bilanci da sistemare, aiuti vicendevoli. Ricordo però quando si decise di non vendere Toni all'Inter o Cuadrado direttamente alla Juve, oggi queste cose non si fanno nemmeno più. Ci siamo abituati all'idea che il calcio sia diventato questo, l'argine dopo la cessione di Chiesa e Vlahovic alla Juventus è stato ampiamente rotto. Come sempre facendoli passare da traditori eccetera. La speranza è che Kean possa esplodere in viola fregando proprio i bianconeri. La missione di Pradè è davvero difficile, perché deve fare una squadra credibile abbattendo il monte ingaggi".

TMW: “Uno degli intermediari di Tessmann al Viola Park. Operazione vicina alla chiusura”

https://www.labaroviola.com/tmw-uno-degli-intermediari-di-tessmann-al-viola-park-operazione-vicina-alla-chiusura/262846/