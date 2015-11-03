Notizie Bendetto Ferrara Fiorentina

Ferrara: "Come si fa a sbagliare la preparazione nel 2026? La squadra ha iniziato a girare grazie a Fagioli"
13 gennaio 2026 22:14
Ferrara: "La Fiorentina a Milano ha un'occasione. Gud? In viola passeggia e in nazionale segna"
16 ottobre 2025 20:41
Ferrara:"Rivalità Pisa-Fiorentina più culturale che calcistica, un affronto il settore ospiti a € 49. Serve Gud accanto a Kean per uscire dal buio"
26 settembre 2025 21:09
Nazionale: con il Belgio è 2-2. L'Italia paga la sciocchezza di Pellegrini, espulso e fischiato dall'Olimpico
10 ottobre 2024 23:07
Distefano è stato operato alla spalla: "Intervento perfettamente riuscito" fa sapere il Frosinone
09 ottobre 2024 23:45
Pedullà: "De Gea l'operazione migliore, il suo arrivo a Firenze un affare clamoroso”
09 ottobre 2024 23:08
Sentite Viviano: "Ho avuto rapporti con ultras pregiudicati. Dove sta scritto che non si può?"
02 ottobre 2024 22:31
Lotito blocca il Senato per due ore: "Non capite un c***o di calcio e finanza"
30 settembre 2024 23:13
Ferrari: "Mercato importante, soprattutto davanti pensiamo siano arrivati i giocatori giusti"
29 settembre 2024 17:58
Benedetto Ferrara duro: "La vicenda Gonzalez è la solita sceneggiata, tifosi presi in giro"
02 agosto 2024 23:06
"Spettacolo, classe, solidità, dedizione e cuore. Ma senza un attaccante..."
26 settembre 2020 23:59
Ferrara: "Alla Fiorentina manca un bomber. Serve un altro attaccante accanto a Vlahovic"
26 maggio 2020 19:11
Ferrara: "Montella è sempre più l’ultimo allenatore dei Della Valle. Tre sconfitte di fila sono troppe"
02 dicembre 2019 10:58
Fax e mail, sviste e ritardi così cambia la storia viola
08 novembre 2018 09:04
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