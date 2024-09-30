Lotito blocca il Senato per due ore: "Non capite un c***o di calcio e finanza"

Il Presidente della Lazio da sempre vuole tenere lontani i tifosi dalla gestione dei club. Anche per questo è contestato ed osteggiato a Roma

Il senatore Claudio Lotito, patron della Lazio, durante una seduta in Senato ha sbottato sul decreto Omnibus: "Non capite un c***o di calcio e finanza"

Secondo quanto riportato da repubblica.it il resto della maggioranza di centrodestra non ne voleva sentire di approvare un emendamento che chiedeva di abolire la norma che consente l'ingresso dei tifosi di calcio nei Cda dei club.

Norma già in vigore, voluta un anno fa dal ministro dell’Economia, il leghista Giancarlo Giorgetti. Lotito è fermamente avverso e convinto che la disposizione sia impraticabile, soprattutto per le società quotate.

La sorella di CR7 replica a Cassano: “Un pover’uomo che al massimo ha fatto il raccattapalle”

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