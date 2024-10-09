Pedullà: "De Gea l'operazione migliore, il suo arrivo a Firenze un affare clamoroso”

Questa estate secondo Alfredo Pedullà è andato in scena miglior mercato dell'era Commisso. De Gea ne è la testimonianza

Nel corso del consueto editoriale il giornalista sportivo ed esperto di mercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto post Fiorentina-Milan plaudendo alle operazioni portate a termine in estate da Daniele Pradè e dal suo staff:

Il mercato viola dell’ultima sessione è stato competitivo, probabilmente il migliore dell’era Commisso. E ora anche Palladino si è sintonizzato, ha memorizzato di avere materiale importante tra le mani, sarebbe bastato vincere qualche partita quando invocava acquisti, a maggior ragione contro squadre che la Fiorentina avrebbe dovuto battere a prescindere. Adli a centrocampo è un bell’ingegnere, costruisce gioco, giusto dargli le chiavi della fuoriserie. Ma ci sono state operazioni buone in ogni reparto, inutile parlare di Gudmundsson che è una garanzia a prescindere, Kean farà molto bene e non può essere giudicato per un calcio di rigore sbagliato. Anche perché, all’interno della stessa partita, Moise si è fatto un mazzo cosi, dimostrando di non essere soltanto l’attaccante che ha l’obbligo di buttarla dentro. Ma se dovessi scegliere l’operazione migliore, non ci sarebbe mezzo dubbio: David de Gea. Guardate le cifre: nessun esborso per il cartellino, un milione di ingaggio più bonus, emolumenti che sarebbero raddoppiati nel caso in cui fosse cavalcata l’onda dell’opzione rinnovo. Se fossi la Fiorentina, lo farei domattina senza pensarci un secondo. Proprio vero: de Gea è stato un portiere clamoroso, tra i big in Europa, che ha ritrovato l’entusiasmo e la convinzione migliori. Lasciamo perdere i rigori, logica conseguenza del bagaglio di un grande specialista, ma basterebbe guardarlo dal vivo – magari nei momenti morti di una partita – per capire bene l’importanza. Non quella di avere un semplice e bravo interprete del ruolo, già sarebbe tanto, ma un leader che trasmette fiducia soltanto guardandolo negli occhi. David si sta divertendo tanto, lo si capisce dalla spontaneità e dai gesti per caricare la folla: il suo arrivo a Firenze va catalogato alla voce “affari clamorosi”.

Lo riporta sportitalia.it

Monti: “De Gea vale Batistuta. Ha portato la Fiorentina in Conference e con il Milan l’ha vinta lui”

https://www.labaroviola.com/monti-de-gea-vale-batistuta-ha-portato-la-fiorentina-in-conference-e-con-il-milan-lha-vinta-lui/271768/