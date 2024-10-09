Monti: "De Gea vale Batistuta. Ha portato la Fiorentina in Conference e con il Milan l'ha vinta lui"

Ha giocato per anni al Manchester United e sapete cosa vuol dire aver trovato un portiere fuoriclasse? Ha ancora 33 anni e voglio fare i complimenti ai dirigenti per la scelta

Gianfranco Monti è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per dire la sua sulla prestazione della Fiorentina contro il Milan. Queste le sue parole:

"La partita? Ho goduto tantissimo perchè dentro questa partita ci stanno 2000 cose, una partita che non ti aspetti perchè dopo prestazioni da mani nei capelli ti ritrovi a stropicciarti gli occhi e dire: "Ma questa è la mia Fiorentina?".

De Gea? Il nostro portiere è un fuoriclasse che vale Batistuta. Avere De Gea vale un attaccante che ti fa due gol in una partita, contro il Milan te l'ha fatta vincere lui e non è una stranezza. Un portiere porta i punti a casa come per esempio fece Terracciano l'anno scorso ad Udine. De Gea ci ha portato in Europa. E' stato lui, dopo una prestazione imbarazzante, ha deciso di portare la Fiorentina in Conference League. De Gea l'altra sera ha fatto il campione, neanche il fenomeno.

LELE ADANI RACCONTA LA SUA ESPERIENZA A FIRENZE CON LA MAGLIA DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/adani-ricorda-vivere-firenze-e-come-stare-in-una-pentola-a-pressione-vincere-la-coppa-italia-e-come-una-champions/271762/#google_vignette