Adani ricorda: "Vivere Firenze è come stare in una pentola a pressione. Vincere la Coppa Italia è come una Champions"

Ai tempi era tutto molto più familiare: i rapporti con la società, la stampa e non c'erano barriere tra le varie aree

Lele Adani si è raccontato in una lunga intervista nel podcast One More Time su YouTube. L'ex difensore si è soffermato anche sulla vittoria della Coppa Italia con la maglia della Fiorentina, queste le sue parole:

"Quella vittoria fu forte emotivamente perchè Firenze è una piazza molto calda e viverla in un momento in cui la Fiorentina era fortissima. Giocavamo in Champions League, con gente fantastica che spinge ed ama la squadra, poi spesso si contraddicono, e vivi in una pentola a pressione quando vivi Firenze. La Fiorentina non vince spesso ed infatti quello è stato l'ultimo trofeo vinto e parliamo del 2001, quindi 23 anni fa. Un gruppo forte depotenziato dall'addio di Batistuta che era andato via l'anno prima ma c'era Rui Costa che era il nostro capitano e probabilmente il calciatore più forte con cui ho giocato. Vinciamo la Coppa Italia grazie alla vittoria dell'andata con il gol di Vanoli e poi al ritorno abbiamo pareggiato 1-1. In una città che è una polveriera perchè vincere la Coppa Italia a Firenze è come vincere la Champions League da altre parti. Quindi vinciamo e mettiamo la Coppa in mezzo alla sala di questo ristorante a Firenze ma c'era superficialità ed io da uomo che pensa nell'ottica della festa che non doveva finire, io rubo la Coppa Italia e sparisce. Io ho chiamato questa mia amica che già conoscevo, è venuta da me dopo la festa ed abbiamo fatto sesso con la Coppa in mezzo a noi. Quella coppa poi era l'oggetto del desiderio di Firenze quindi è stato anche molto eccitante."

L'OPINIONE DI BENEDETTO FERRARA

https://www.labaroviola.com/ferrara-dubbi-su-de-gea-solo-perche-era-stato-fermo-martinelli-lavorare-con-de-gea-meglio-di-andare-a-giocare/271759/