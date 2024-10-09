Ferrara: "Dubbi su De Gea solo perchè era stato fermo. Martinelli? Lavorare con De Gea meglio di andare a giocare"

Benedetto Ferrara ha parlato ai microfoni di Radio Bruno per parlare ed analizzare il momento della Fiorentina dopo la grande vittoria di domenica contro il Milan. Queste le sue parole:"Bentornate emo...

Benedetto Ferrara ha parlato ai microfoni di Radio Bruno per parlare ed analizzare il momento della Fiorentina dopo la grande vittoria di domenica contro il Milan. Queste le sue parole:

"Bentornate emozioni perchè di quello si vive quando si segue il calcio. Alla fine 3 punti meritati, giocando un calcio umile e soffrendo anche. Il Milan ti lascia gli spazi e la Fiorentina ne ha approfittato, bisogna verificare questa cosa a livello tattico contro squadre che non ti lasciano spazi. La squadra ha trovato un equilibrio e mi piacciono in particolare due giocatori: Adli, oltre al gol, e deve essere un punto fermo di questa squadra e l'altro giocatore che io amo, e faccio mea culpa perchè lì avevo dei dubbi veri, è Kean perchè mi sembrava una situazione molto azzardata ma mi devo ricredere. E' un giocatore che non molla mai ed ha una garra pazzesca. Su De Gea avevo dubbi ma solo per via del fatto che era stato fermo un anno. La scelta è stata importante prima di tutto anche per Martinelli che può lavorare con uno come De Gea accanto e questo vale molto di più che andare a giocare. Il portiere è l'anima di mezza squadra e vede cose che tutta la squadra non vede; se è un calciatore con cervello allora anche tutta la difesa ha più fiducia. Ho sempre detto che manca un leader in difesa e sperò lo sarà Pongracic ma Palladino ha fatto un corso accelerato per costruire una squadra che è stata del tutto trasformata. Siamo in un momento felice che durerà per tutta la sosta e poi vedremo contro il Lecce che non farà giocare la Fiorentina come con il Milan.

Le scelte di Palladino? Se una persona è intelligente si mette sempre in discussione. Se uno è ambizioso non deve si deve essere schiavi del proprio ego. Non lo conosco personalmente ma penso sia una persona intelligente e mi è piaciuto come ha mantenuto l'equilibrio nello spogliatoio. E' arrivato e doveva mettere il capitano in una posizione in base al suo gioco; ha dovuto fare un esperimento con Biraghi, lo ha preso da parte ed ha deciso di metterlo nella difesa a 3 perchè allo stesso tempo ha voluto Gosens e chiaramente Gosens deve giocare."

LE DATE UFFICIALI DEL CALENDARIO. IL DERBY DI COPPA ITALIA IL 4 DICEMBRE ALLE 21

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