Il calendario della Fiorentina a dicembre: contro Inter e Juventus alle 18, contro l'Udinese lunedì
Ecco le partite che la Fiorentina giocherà tra coppa Italia e Campionato nel mese di dicembre, due grandi sfide
La lega Serie A ha diramato orari e giorni delle gare della Fiorentina nel mese di dicembre, compreso l'impegno contro l'Empoli in Coppa Italia
14° giornata: Fiorentina-Inter domenica 1 dicembre ore 18.00
Coppa Italia: Fiorentina-Empoli mercoledi 4 dicembre ore 21
15° giornata: Fiorentina-Cagliari domenica 8 dicembre ore 12.30
16° giornata: Bologna-Fiorentina domenica 15 dicembre ore 15.00
17° giornata: Fiorentina-Udinese lunedì 23 dicembre ore 18.30
18° giornata: Juventus-Fiorentina domenica 29 dicembre ore 18.00
HUMMELS SI LAMENTA DELLA SUA SITUAZIONE A ROMA...
https://www.labaroviola.com/hummels-aveva-rifiutato-la-fiorentina-per-una-grande-squadra-ora-si-lamenta-che-non-gioca-a-roma/271749/