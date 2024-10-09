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Il calendario della Fiorentina a dicembre: contro Inter e Juventus alle 18, contro l'Udinese lunedì

Ecco le partite che la Fiorentina giocherà tra coppa Italia e Campionato nel mese di dicembre, due grandi sfide

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 ottobre 2024 17:40
Il calendario della Fiorentina a dicembre: contro Inter e Juventus alle 18, contro l'Udinese lunedì - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La lega Serie A ha diramato orari e giorni delle gare della Fiorentina nel mese di dicembre, compreso l'impegno contro l'Empoli in Coppa Italia

14° giornata: Fiorentina-Inter domenica 1 dicembre ore 18.00

Coppa Italia: Fiorentina-Empoli mercoledi 4 dicembre ore 21

15° giornata: Fiorentina-Cagliari domenica 8 dicembre ore 12.30

16° giornata: Bologna-Fiorentina domenica 15 dicembre ore 15.00

17° giornata: Fiorentina-Udinese lunedì 23 dicembre ore 18.30

18° giornata: Juventus-Fiorentina domenica 29 dicembre ore 18.00

HUMMELS SI LAMENTA DELLA SUA SITUAZIONE A ROMA...

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