Distefano è stato operato alla spalla: "Intervento perfettamente riuscito" fa sapere il Frosinone

Filippo Distefano, il giovane talento del vivaio viola in prestito al Frosinone è uscito infortunato dalla sfida dei ciociari nell'ultimo turno di Serie B lo scorso sabato contro la Carrarese, gara po...

Filippo Distefano, il giovane talento del vivaio viola in prestito al Frosinone è uscito infortunato dalla sfida dei ciociari nell'ultimo turno di Serie B lo scorso sabato contro la Carrarese, gara poi vinta dai toscani per 0-1. Questo il comunicato della società gialloblu in merito alle condizioni del giocatore:

"Il Frosinone Calcio comunica che in data odierna il calciatore Filippo Distefano è stato sottoposto ad intervento chirurgico alla spalla sinistra, a seguito della lesione della capsula articolare e infrazione cercine glenoideo. L’intervento, eseguito dal Prof. Di Giacomo presso il Concordia Hospital di Roma, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà da subito il programma riabilitativo"

Lo riporta la informazione.it

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