Notizie Di Stefano Fiorentina

TMW: "Oggi la firma di Distefano con la Carrarese, nuovo prestito per il classe 2003"
14 luglio 2025 10:53
Distefano è stato operato alla spalla: "Intervento perfettamente riuscito" fa sapere il Frosinone
09 ottobre 2024 23:45
Gazzetta: “Lucca, Retegui, Kean ed il sogno Depay. Palladino però blocca Di Stefano”
25 giugno 2024 08:02
TMW: "Lucchesi, Di Stefano e Comuzzo verso il prestito alla Reggiana, si lavora ad un asse con la Fiorentina"
19 giugno 2024 12:20
I gioeillini viola Amatucci e Distefano brillano nella Ternana retrocessa: interesse della Reggiana
25 maggio 2024 14:30
Di Stefano afferma: "Theo assenza pesante per il Milan. Solo 2 vittorie nelle ultime 10 senza di lui"
28 marzo 2024 22:17
Fiorentina, senti Di Stefano: "Pioli penserà alla Champions, sbagliare con i viola è rimediabile"
01 marzo 2023 23:01
Serviva vincere, serviva sbloccare qualcuno e serviva dare continuità, è stato fatto. Ora il campionato va onorato
04 novembre 2022 11:55
Centro sportivo, squadra al lavoro senza nazionali. Presenti Corradini, Di Stefano e Frison
09 novembre 2021 23:33
Primavera, finisce 2-2 con l'Inter. Beffa nel finale, non basta un grande Di Stefano. La cronaca
11 settembre 2021 15:25
Babbo Di Stefano: "Filippo dalla Ninfea alla Coppa Italia sognando Baggio. Il meglio deve arrivare"
15 luglio 2021 13:59
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