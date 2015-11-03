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Notizie Di Stefano Fiorentina

TMW: "Oggi la firma di Distefano con la Carrarese, nuovo prestito per il classe 2003"

14 luglio 2025 10:53

Distefano è stato operato alla spalla: "Intervento perfettamente riuscito" fa sapere il Frosinone

09 ottobre 2024 23:45

Gazzetta: “Lucca, Retegui, Kean ed il sogno Depay. Palladino però blocca Di Stefano”

25 giugno 2024 08:02

TMW: "Lucchesi, Di Stefano e Comuzzo verso il prestito alla Reggiana, si lavora ad un asse con la Fiorentina"

19 giugno 2024 12:20

I gioeillini viola Amatucci e Distefano brillano nella Ternana retrocessa: interesse della Reggiana

25 maggio 2024 14:30

Di Stefano afferma: "Theo assenza pesante per il Milan. Solo 2 vittorie nelle ultime 10 senza di lui"

28 marzo 2024 22:17

Fiorentina, senti Di Stefano: "Pioli penserà alla Champions, sbagliare con i viola è rimediabile"

01 marzo 2023 23:01

Serviva vincere, serviva sbloccare qualcuno e serviva dare continuità, è stato fatto. Ora il campionato va onorato

04 novembre 2022 11:55

Centro sportivo, squadra al lavoro senza nazionali. Presenti Corradini, Di Stefano e Frison

09 novembre 2021 23:33

Primavera, finisce 2-2 con l'Inter. Beffa nel finale, non basta un grande Di Stefano. La cronaca

11 settembre 2021 15:25

Babbo Di Stefano: "Filippo dalla Ninfea alla Coppa Italia sognando Baggio. Il meglio deve arrivare"

15 luglio 2021 13:59

Primavera, la Fiorentina vince all'ultimo respiro 2-1 contro l'Inter. Al 92' gol vittoria di Di Stefano

31 gennaio 2021 17:46

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