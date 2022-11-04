Serviva vincere, serviva sbloccare qualcuno e serviva dare continuità, è stato fatto. Ora il campionato va onorato

Le prossime sfide con Sampdoria e Salernitana ci diranno chi siamo, nel frattempo ci presentiamo con due vittorie

e che spareggio sia, senza paura

La vittoria è arrivata, e considerando il campionato è la seconda di fila. Manca ancora Salernitana e Sampdoria per fare l'en plein auspicato da Italiano all'inizio di questo filotto.

I giocatori a fine partita erano entusiasti, e questa vittoria aumenta il morale in vista delle prossime sfide. Si sono visti parecchi segnali importanti e incoraggianti, che lasciano ben sperare nel prosieguo di questo cammino europeo.

Certo qualche dissidente tra i tifosi c'è sempre, ma la sensazione generale risulta essere positiva verso questi ragazzi. Per tutti quelli che "vabbè abbiamo vinto contro una squadra di serie C" consiglio il Curling come alternativa.

E' stata una partita veloce, vinta sin da subito e forse l'unico rimpianto di questo girone è proprio il pareggio a Firenze contro il Riga. Con quella vittoria in più, avremmo vinto il girone a mani basse, ma ora non bisogna aver paura dello spareggio, considerando che abbiamo almeno quattro mesi per preparare la partita.

Ancora una volta è stato Barak a sbloccare la partita con un colpo di testa, come all'andata. Questo gol ha di fatto sbloccato il giocatore che nell'occasione del secondo gol ha servito di tacco l'assist a Cabral per il 0-2.

Cabral è andato di nuovo in gol aumentando così la propria autostima e ha giocato un ottima partita. Il 0-3 è un capolavoro balistico del redivivo Saponara, che aggiunge bellezza a una serata da incorniciare.

Il Riga dal canto suo ha prodotto una sola azione pericolosa sullo 0-1, e da quella mancata occasione la Fiorentina è venuta fuori prepotentemente, dimostrando a se stessa il proprio valore.

I complimenti vanno fatti anche a Mr Italiano, che nel secondo tempo ha regalato una chance importante a Bianco, Di Stefano e Zurkowski. Il primo ha dimostrato di avere la garra e la rabbia giusta (forse anche un po' troppa) per palcoscenici importanti. Di Stefano non ha sfigurato per niente al posto di Ikonè che tanto aveva prodotto nel primo tempo, Zurkowski ha dato segnali di crescita importanti smentendo in parte le parole riportate in settimana da un giornale polacco.

Terzic chiamato a sostituire capitan Biraghi, ha risposto alla grande facendo una buona partita sia in fase di attacco che di difesa. Il piede educato ha fornito parecchi cross, poco sfruttati, ma anche lui pian piano si sta mettendo in vetrina.

Forse l'unica nota dolente di questa partita è la bocciatura di Gollini, dato titolare da quasi tutte le testate giornalistiche, ha dovuto accomodarsi in panchina ancora una volta. Terracciano ha fatto un'altra super prestazione togliendo dalla porta almeno due chiare occasioni da gol, allontanando di fatto, ancora di più Gollini dal ballottaggio. Dispiace per lui, ma il secondo posto in questa conference è dovuto anche ad alcune sue giocate incomprensibili, chiedere ai Turchi.

Questa partita come si evince non ci ha condotto solo allo spareggio, ma è stata un crocevia importante sotto parecchi aspetti. Se domenica si da continuità a quanto visto la strada verso qualche piccola soddisfazione si fa in discesa.

Serviva vincere, serviva sbloccare qualcuno e serviva dare continuità, è stato fatto.

Ora tocca anche a noi tifosi continuare a dare forza e sostegno a questo gruppo.

Domenica Marassi dovrà essere invasa dal viola, ed esisterà un solo risultato la vittoria. Una vittoria per aggiungere punti al campionato, una vittoria per scacciare i fantasmi, ma soprattutto una vittoria per convincere tutti quelli che pensano che questi ragazzi siano dei brocchi.

JAMMECE A PIGGLIA' STU RISULTAT A GENOVA

Lo scugnizzo viola

BODO, AEK, LUDOGORETS, BRAGA, TIRASPOL, QARABAG E TRABZONSPOR LE POSSIBILI AVVERSARIE DELLA FIORENTINA