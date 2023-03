Fiorentina, senti Di Stefano: “Pioli penserà alla Champions, sbagliare con i viola è rimediabile”

L’opinionista, nonchè tifoso rossonero, Giuseppe Di Stefano ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana dell’attuale momento del Milan, soffermandosi sulla prossima gara tra Fiorentina e lombardi. Ecco le sue parole: “Nelle ultime giornate il Milan si è rimesso in quota dopo un gennaio disastroso. Io ho un grande dubbio. Il Milan vivrà la grande attesa di una partita che aspetta da 15 anni, ovvero quella di Champions League, perché se vince passerà il turno e non accade da tanti anni. Per Pioli quella partita è un obiettivo vitale. Per me le valutazioni in vista della Fiorentina verranno fatte anche per quella partita. Sbagliare a Firenze è rimediabile in campionato, sbagliare in Champions League no“.

